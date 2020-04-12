 

Экстрасенсы из Подмосковья назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в РФ

12.04.2020, 15:53, Разное

На фоне продолжающего распространяться в РФ коронавируса COVID-19 большинство жителей соблюдает рекомендованный властями режим самоизоляции и ожидает окончания эпидемии. Известные в Подмосковье экстрасенсы дали прогнозы относительно сроков стабилизации ситуации.
Эксперт Вадим Кузьменко говорит, что коронавирус появился внезапно и исчезнет точно так же. Экстрасенс прогнозирует окончание эпидемии COVID-19 уже к концу текущего месяца, что позволит в РФ провести все ранее запланированные мероприятия ко Дню Победы. Ясновидящая Алёна Полынь из Подмосковья не столь оптимистична в прогнозах. Она говорит, что в апреле и мае ситуация с коронавирусом будет оставаться непростой, а вот к июню эпидемия должна закончиться.

О стабилизации ситуации к лету говорит и экстрасенс Татьяна Гнипп. Она призвала россиян сейчас особенно активно заниматься собственным здоровьем, что поможет победить коронавирус. Эксперт считает, что эпидемия «послана» для самореализации и познания себя, а потому рекомендует россиянам налаживать отношения со всеми членами семьи и развивать таланты. Последнее в будущем может принести многим хорошие плоды, информирует интернет-портал «Подмосковье сегодня».



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