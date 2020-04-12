 

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу

12.04.2020, 15:53, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в районе Прага-6 был глупой акцией.

«Считаю это смешным и глупым. Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то достиг. К сожалению, таких людей относительно много. Их формирует ненависть и зависть», – передает его слова ТАСС.

При этом официальную реакцию России, в том числе возбуждение уголовного дела против чешских муниципальных чиновников, он счел неадекватной.

«Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно, несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью», – сказал президент.

Ранее МИД Чехии заявил, что перемещение памятника Коневу не нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года с Россией.

3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать снесенный памятник Москве, но минобороны Чехии ответило, что «не может передать то», чем не владеет, так как памятник «является собственностью» района Прага-6.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом, после чего СК РФ возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника.



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