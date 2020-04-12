Минэнерго Азербайджана анонсировало новое заседание ОПЕК+

12.04.2020, 15:48, Новости дня

Новая видеоконференция ОПЕК+ по сделке о сокращении добычи нефти пройдет вечером 12 апреля, сообщила советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

«Сегодня в 20.00 по бакинскому времени (19.00 мск) состоится встреча министров ОПЕК+ в формате онлайн», – сказала РИА «Новости» представитель министерства.

По ее словам, на встрече планируется обсудить вопросы, оставшиеся с предыдущего заседания ОПЕК+. Заседание пройдет под председательством министров энергетики РФ и Саудовской Аравии.

«Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также примет участие в обсуждениях министров ОПЕК+. Следует отметить, что 9 апреля на совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, было принято решение о сокращении суточной добычи нефти с 1 мая по апрель 2022 года в три этапа, по 10-8-6 миллионов баррелей соответственно», – уточнила Алиева.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти. По его словам, Мексика «возместит» это, когда сможет.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что все страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран.

Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.