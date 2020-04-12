Ученые сравнили коронавирус с ниндзя

12.04.2020, 15:48, Новости дня

Новый коронавирус в три раза агрессивнее, чем вызывающий атипичную пневмонию штамм, при этом скрытен как ниндзя, заявили ученые из Университета Гонконга.

Микробиологи под руководством профессора Юэн Квок-юна исследовали активность вируса в образцах легочной ткани у шести пациентов-добровольцев. Они выяснили, что в течение 48 часов коронавирус реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии. В то же время новый коронавирус вызывал более медленные иммунные и воспалительные реакции – за двое суток «вторжения» он почти не спровоцировал действие сигнальных белков иммунной системы, передает ТАСС.

«Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций», – сообщил доктор Джаспер Чан из медицинской школы Университета Гонконга.

Профессор Юэн Квок-юн отметил, что почти нет шансов, что пандемию удастся сдержать до июля.

Число вирус-положительных в мире к субботе достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, умерли 99 тыс. 690 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.