Samsung отказывается от голосового ассистента S Voice

12.04.2020, 15:31, Новости дня

Известный бренд Samsung официально объявил о прекращении поддержки голосового ассистента S Voice.

В свою очередь, данная опция была изначально создана в качестве прямой альтернативы для голосового помощника Siri от Apple. В свою очередь, полное прекращение работы системы ожидается уже к 1 июню текущего года. Напомним, ассистент S Voice впервые появился в 2012 году, когда вышла модель смартфона Galaxy S III, однако работоспособность помощника оставляла желать лучшего.

Далеко не во всех случаях устройство правильно распознавало просьбы и команды владельца устройство, что неоднократно высказывалось в качестве жалоб. Вместе с тем владельцев новых устройств данная новость не затронет, так как актуальные девайсы уже перешли на работу с голосовым ассистентом Bixby.