 

Новый кроссовер Lexus NX получит двигатель RAV4

12.04.2020, 15:31, Новости дня

Японская компания Toyota запатентовала в ряде государств название Lexus NX.

В частности, речь идет о Филиппинах, Новой Зеландии и Австралии. В свою очередь, речь идет о новом кроссовере, который получит более упрощенный силовой агрегат. Автомобиль построен на той же платформе, что и актуальное поколение Toyota RAV4. Предполагается, что упрощенная модификация кроссовера обзаведется и мотором от японской модели.

В частности, под капотом применят 2,5-литровый бензиновый двигатель. В премиальной компании пока не раскрывают никаких деталей о новинке, тогда как эксперты уверены в достоверности озвученных данных по модели кроссовера Lexus NX, который пользуется достаточно высоким спросом на мировом рынке.



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