Владельцы новых Corvette взбешены качеством отделки салона

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12.04.2020, 15:30, Новости дня

Владельцы новых суперкаров Chevrolet Corvette продолжают высказывать жалобы на качество отделки салонов своих автомобилей.

Вместе с тем изначально негативные отзывы были связаны с тем, что покупателям пришлось слишком долгий период ожидать поставки техники. Теперь же растет количество недовольных клиентов, которые обнаружили грубые ошибки при выполнении салона. Так, в самой дорогой комплектации предусмотрели кривые швы на передней панели, тогда как и вся строчка выглядит небрежной.

Сообщается, что негативные отзывы коснулись лишь топовой комплектации Chevrolet Corvette LT3, тогда как в остальных версиях подобных проблем не замечено. В американской компании признали данный факт, пообещав решить вопрос с качеством отделки салона.



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