В Сети рассказали о первом российском электромобиле Lada Ellada

12.04.2020, 15:30, Новости дня

В Сети раскрыли некоторые особенности первого отечественного электрокара Lada Ellada.

Выпуск данной модели продлился всего 2 года, тогда как модель базируется на архитектуре, которая задействована в Kalina. Эксперты связывают провал проекта с тем, что разработчики установили правило отчитываться об эксплуатации техники, что вызывало крайне негативное отношение со стороны таксопарка.

Вместе с тем продажи ограничились всего 10 экземплярами. Также связывают провал проекта с тем, что в городах отсутствовала достаточная инфраструктура для того, чтобы поддерживать данный тип техники. Покупатели не испытывали заинтересованности в покупке машин, которые продавались по цене 1,25 миллиона рублей.