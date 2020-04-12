В Сети рассказали о первом российском электромобиле Lada Ellada

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12.04.2020, 15:30, Новости дня

В Сети раскрыли некоторые особенности первого отечественного электрокара Lada Ellada.

Выпуск данной модели продлился всего 2 года, тогда как модель базируется на архитектуре, которая задействована в Kalina. Эксперты связывают провал проекта с тем, что разработчики установили правило отчитываться об эксплуатации техники, что вызывало крайне негативное отношение со стороны таксопарка.

Вместе с тем продажи ограничились всего 10 экземплярами. Также связывают провал проекта с тем, что в городах отсутствовала достаточная инфраструктура для того, чтобы поддерживать данный тип техники. Покупатели не испытывали заинтересованности в покупке машин, которые продавались по цене 1,25 миллиона рублей.



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