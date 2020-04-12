Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» для выдачи пропусков на время карантина

12.04.2020, 15:30, Разное

Специалисты Минкомсвязи РФ разработали приложение для смартфонов, с помощью которого можно получать персональные QR-шифры, позволяющие покидать своё жилище в период карантина. Программное обеспечение, получившее название «Госуслуги СТОП коронавирус», уже доступно для скачивания с площадок Play Market и App Store.

С помощью приложения пользователь выбирает подходящий ему статус и заполняет несколько анкет, чтобы получить мобильный пропуск в виде QR-кода для выхода на улицу во время режима социального дистанцирования. После авторизации посредством аккаунта в «Госуслугах» будут запрошены анкетные данные человека, адрес его фактического проживания и несколько фото. Кроме того, за счёт полученных ответов на ряд вопросов система выяснит, имеются ли у пользователя симптомы ОРВИ.

Стоит напомнить, с 15 апреля в РФ цифровые пропуска сделают обязательными при пользовании общественным транспортом и во время поездок на личном авто в Москве и Подмосковье. Правоохранители и сотрудники санитарно-эпидемиологических служб будут наделены правом осуществлять проверки на предмет наличия или отсутствия у сограждан разрешений на передвижение.

По словам градоначальника Сергея Собянина, ввести цифровые пропуска власти приняли решение из-за ускорения распространения вируса COVID-19.