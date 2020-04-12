 

Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» для выдачи пропусков на время карантина

12.04.2020, 15:30, Разное

Специалисты Минкомсвязи РФ разработали приложение для смартфонов, с помощью которого можно получать персональные QR-шифры, позволяющие покидать своё жилище в период карантина. Программное обеспечение, получившее название «Госуслуги СТОП коронавирус», уже доступно для скачивания с площадок Play Market и App Store.
С помощью приложения пользователь выбирает подходящий ему статус и заполняет несколько анкет, чтобы получить мобильный пропуск в виде QR-кода для выхода на улицу во время режима социального дистанцирования. После авторизации посредством аккаунта в «Госуслугах» будут запрошены анкетные данные человека, адрес его фактического проживания и несколько фото. Кроме того, за счёт полученных ответов на ряд вопросов система выяснит, имеются ли у пользователя симптомы ОРВИ.

Стоит напомнить, с 15 апреля в РФ цифровые пропуска сделают обязательными при пользовании общественным транспортом и во время поездок на личном авто в Москве и Подмосковье. Правоохранители и сотрудники санитарно-эпидемиологических служб будут наделены правом осуществлять проверки на предмет наличия или отсутствия у сограждан разрешений на передвижение.

По словам градоначальника Сергея Собянина, ввести цифровые пропуска власти приняли решение из-за ускорения распространения вируса COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Медиков из НИИ Склифосовского направили в аэропорт Шереметьево для выявления больных коронавирусом

06.04 / Лариса Гузеева публично поспорила со своей дочерью

03.04 / Дочь Гордона Рамзи сходила на свидание с сыном известного шеф-повара: реакция ее отца

26.03 / Экс-президент футбольного клуба “Витесс” умер от коронавируса

04.04 / Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной

22.02 / В HBO подтвердили выход новой серии «Друзей»

22.03 / Полина Гагарина объяснила свою поездку в московском метро

26.05 / Исследование: Высшее образование спасает от проблем с сосудами и сердцем

05.03 / Мнение: Иранский всплеск

11.02 / «Бросалась почти на всё»: Асмус боялась выпасть из «актёрского ритма»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска