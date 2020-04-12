В тюрьмах Британии надзирательниц насиловали заключенные-трансгендеры

12.04.2020, 15:30, Разное

Политик из Британии Рори Стюарт, следивший за порядком в тюрьмах в период с 2018 по 2019 годы, рассказал о насилии, которому подверглись женщины со стороны заключенных-трансгендеров. Жертвами стали даже тюремные надзирательницы.

По словам Рори Стюарта, он впервые публично заявляет об этом инциденте. Ранее, будучи министром тюрем, ему часто поступали жалобы от персонала пенетрационных учреждений, утверждавших, что их насиловали мужчины, идентифицировавшие себя как женщин — трансгендеры.

Политик считает, что заключенные специально позиционировали себя, как трансгендеров, чтобы беспрепятственно проникать в женские тюрьмы, где начинали пользоваться положением. Теперь Рори Стюарт выступает за запрет определения «биологических мужчин» в тюрьмы для женщин, пишет интернет-издание «Инфореактор».