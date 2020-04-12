Со второй половины апреля количество пациентов будет увеличиваться и украинские больницы это почувствуют – врач-инфекционист

12.04.2020, 15:18, Новости дня

Начиная со второй половины апреля украинская система здравоохранения начнет работать на пределе, поскольку количество обращений с коронавирусным заболеванием резко возрастет. Такой прогноз в интервью “Обозревателю”, опубликованному 12 апреля, сделал бывший директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Владимир Курпита.

Он обратил внимание на мировую тенденцию, которая подтверждается украинской статистикой: больных обнаруживают с отставанием в семь – десять дней с момента заражения.

“Это значит, что через семь – десять дней в больницы могут прийти 550–600 новых больных. За это время они инфицируют еще 2,5 человека и на выходе будем иметь тысячу зараженных лиц. Поэтому со второй половины апреля количество больных будет увеличиваться и больницы это почувствуют. Основной вопрос, как нынешний карантин и другие ограничения повлияют на распространение инфицирования. Более подробные прогнозы можно будет сделать перед Пасхой, через пару дней после Вербного воскресенья”, – сказал Курпита.

Он убежден, что пандемия COVID-19 будет волнообразной, можно ожидать несколько пиков, пока примерно 70% населения земли не получат иммунитет – переболев или после вакцинации.

“Если мы говорим, что в первую волну, а это 40 дней, в Украине заболеет один миллион человек, то в пик заболеваемости, который придется на вторую половину апреля, можем иметь до 1,5–2 тысяч обращений за медицинской помощью в сутки”, – подсчитал экс-директор ЦОЗ.

Оптимистическим фактором медик считает то, что Украина приходит к пику эпидемии в период, когда солнце и ультрафиолет будут сокращать темпы заболеваемости.

Главный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что пик заболевания COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире подтверждено почти 1,79 млн случаев заражения коронавирусом, почти 410 тыс. пациентов выздоровели, 109,7 тыс. скончались.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

20 марта представители ВОЗ сообщили, что в мире вакцины от коронавирусной инфекции разрабатывают примерно 20 групп ученых.