 

От коронавируса умер монах Киево-Печерской лавры – СМИ

12.04.2020, 15:18, Новости дня

В Киеве от COVID-19 умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата, архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Об этом сегодня написали со ссылкой на свои источники в УПЦ издание ZAXID.NET и 24 канал. 

“Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом”, – сказал собеседник ZAXID.NET.

Кроме того, по информации СМИ, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу. Раньше он находился на самоизоляции.

В марте настоятель Лавры митрополит Павел выступил против ее закрытия на карантин.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”. Лавру закрыли на карантин.

5 апреля бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что Павел болен коронавирусной инфекцией.

На 9 апреля в Киево-Печерской лавре зарегистрировали 26 больных COVID-19. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что неоднократно встречался с представителями всех конфессий и просил их “осознать свою ответственность за безопасность верующих”: “Вот почему я с волнением ожидаю Пасхи в этом году – чтобы после праздников ситуация резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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