 

В США назвали пугающий НАТО российский комплекс

12.04.2020, 15:16, Новости дня

Американский журнал The National Interest заявил, что российские комплексы «Искандер» представляют собой «большую проблему», которой боится НАТО.

Эти системы, в сочетании с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования, являются эффективным оружием, передает РИА «Новости». 

Издание отмечает, что «Искандеры» развернуты в различных российских регионах. Их размещение в Калининградской области дает возможность поражать цели в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, а также на востоке Германии и юге Швеции. 

«Оттуда РФ может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО. Поскольку ракеты «Искандер» не несут ядерные боезаряды, риск ядерной конфронтации минимален», – отмечается в статье.

Автор статьи отметил, что дальность ракеты составляет примерно 400-500 километров, при этом она может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов. Также транспортер комплекса способен перевозить сразу две ракеты. «Искандер» может наносить удары с круговым вероятным отклонением от двух до пяти метров.

«Проще говоря, «Искандер» с вероятностью в 50% попадает точку, находящуюся в двух-пяти метрах от заданной координаты», – объясняет National Interest.

Базирующиеся в Калининграде комплексы издание называет «наглядным проявлением российской силовой дипломатии».

Ранее в США назвали главную отличительную черту российской армии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Обнаружен новый вид тираннозавра

27.02 / Коронавирус: Количество новых случаев вне Китая больше, чем в Китае

15.03 / «Вы — страшные и недолюбленные»: Волочкова обрушилась с оскорблениями за вопрос о вечеринке с сухим льдом

25.03 / Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

07.02 / Нагиев ответил на слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

13.02 / В Бурятии начались учения частей ПВО

04.03 / Рада отправила в отставку премьера Украины Гончарука и назначила вместо него Шмыгаля

21.02 / Хафтар назвал условие приостановки боев

07.02 / В Нью-Дели продемонстрировали обновленный кроссовер Suzuki Vitara Brezza

17.02 / Конгрессмен США – «вечный импичмент» поможет переизбранию Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска