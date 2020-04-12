В США назвали пугающий НАТО российский комплекс

12.04.2020, 15:16, Новости дня

Американский журнал The National Interest заявил, что российские комплексы «Искандер» представляют собой «большую проблему», которой боится НАТО.

Эти системы, в сочетании с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования, являются эффективным оружием, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что «Искандеры» развернуты в различных российских регионах. Их размещение в Калининградской области дает возможность поражать цели в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, а также на востоке Германии и юге Швеции.

«Оттуда РФ может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО. Поскольку ракеты «Искандер» не несут ядерные боезаряды, риск ядерной конфронтации минимален», – отмечается в статье.

Автор статьи отметил, что дальность ракеты составляет примерно 400-500 километров, при этом она может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов. Также транспортер комплекса способен перевозить сразу две ракеты. «Искандер» может наносить удары с круговым вероятным отклонением от двух до пяти метров.

«Проще говоря, «Искандер» с вероятностью в 50% попадает точку, находящуюся в двух-пяти метрах от заданной координаты», – объясняет National Interest.

Базирующиеся в Калининграде комплексы издание называет «наглядным проявлением российской силовой дипломатии».

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