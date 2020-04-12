Минтруд сообщил о переменах на рынке труда

12.04.2020, 15:15, Новости дня

Появление новых форматов трудовых отношений между работником и работодателем спрогнозировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в приветственном слове на Петербургском международном юридическом форуме.

В первую очередь это гибкая занятость, подчеркнул министр. Сейчас сотни тысяч россиян работают удаленно, и многие компании предпочтут оставить дистанционный режим даже после отмены режима изоляции.

Все большее распространение получает самостоятельная занятость, однако здесь нередки нарушения режима труда и отдыха. Министр отметил, что эти проблемы требуют совершенствования законодательства, чтобы оно отвечало потребностям изменившихся трудовых отношений.

Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов сообщил, что по итогам мониторинга большое количество работников находятся в удаленном режиме работы. практически все работодатели предпринимают меры для оптимальной организации работы в связи с распространением коронавируса. Если возможности для удаленки нет, изменяется график, сотрудников старше 65 лет отправляют на больничный, передает РИА Новости.

Петербургский международный юридический форум "9 1/2: Законы коронавируса" проходит в онлайн-режиме.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.