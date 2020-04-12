Москвич выпал в окно, делая селфи, и получил штраф за нарушение самоизоляции

12.04.2020, 15:15, Новости дня

В Сети появились кадры инцидента, едва не стоившего жизни жителю Москвы. События, попавшие на видео, разворачивались в воскресенье, 12 апреля, на улице Рождественской.

Как сообщает "Интерфакс", мужчина из соседнего дома пришел в гости к даме. В ходе совместного времяпровождения у него появилась идея сделать селфи, и для этого он забрался на подоконник.

В какой-то момент мужчина не удержал равновесие и выпал в окно, но сумел зацепиться за карниз. Женщина поспешила на помощь своему приятелю и, как могла, удерживала его до прибытия полицейских.

Стражи порядка втянули гражданина обратно в квартиру и доставили его вместе с подругой в опорный пункт полиции. При разбирательстве было установлено, что главный герой этого ролика нарушил режим самоизоляции, нанеся визит знакомой.

В итоге в отношении спасенного москвича был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч.2 ст. 3.18.1 КОАП РФ.