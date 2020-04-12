 

Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность

12.04.2020, 15:15, Новости дня

Возрождение ракетно-космической промышленности на Украине — важная и амбициозная задача, которая стоит перед страной, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

В своем посте в Facebook ко Дню работников ракетно-космической отрасли, который отмечается 12 апреля, Ермак указал, что Украина внесла огромный вклад в развитие космонавтики. В частности, он напомнил, что выдающийся советский ученый Сергей Королев, придумавший первый пилотируемый космический аппарат, родился в украинском Житомире.

"Украинские ракеты и теперь вызывают восхищение в профессиональном сообществе", — подчеркнул глава президентского офиса.

День космонавтики 12 апреля отмечается и в России. Однако в этом году праздник пройдет дистанционно.



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