 

В Архангельске в загоревшейся квартире обнаружены тела трёх убитых женщин

12.04.2020, 15:09, Разное

В вечернее время суток 11 апреля текущего года в одном из жилых домов Архангельска произошёл пожар. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в загоревшейся квартире тела трёх убитых женщин.
По имеющейся информации, на пульт городской спасательной службы Архангельска поступил сигнал о пожаре в доме, расположенном на ул. Гагарина. На месте происшествия специалисты обнаружили возгорание в одной из квартир, распространившееся на площадь около 18 кв. м. Огонь удалось локализовать, после чего были найдены трупы трёх женщин – 48, 77 и 83 лет.

Предварительной версией является убийство и умышленный поджог жилища неизвестным злоумышленником. По факту смерти людей инициировано уголовное производство. Специалистам в дальнейшем предстоит выяснить все детали и подробности произошедшего. Другая информация об инциденте на текущий момент не сообщается.



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