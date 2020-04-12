Одобрены выплаты для 6 тыс. российских граждан за рубежом

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12.04.2020, 15:08, Новости дня

Социальные выплаты одобрены для более 6 тыс. россиян, которые находятся за рубежом, информирует МИД России.

На 8.00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи поступили сведения о 37 тыс. 382 гражданах, которые подали заявление на портале госуслуг о необходимости выплат. С учетом членов семей речь идет о 54 тыс. 794 гражданах, передает РИА «Новости».

«По 31 тыс. 946 заявлениям выполнена сверка установочных данных с МВД РФ и Минтрансом РФ (данные обработаны). 5 тыс. 436 заявлений находятся в обработке. 4 тыс. 58 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6 тыс. 88 человек, включая членов семей заявителей», – говорится в сообщении министерства иностранных дел.

МИД указал, что граждане нередко допускают ошибки при заполнении заявлений на Едином портале госуслуг, в частности, не указывают номер электронного бронирования проездных документов на возвращение в Россию с 16 марта по 31 мая, а также ошибаются в паспортных данных и данных платежных карт.

Кроме того, заявки могут дублировать друг друга, так как поданы одновременно несколькими членами семьи.

В понедельник сообщалось, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.



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