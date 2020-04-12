Кошки могут передавать COVID-19 друг другу

12.04.2020, 15:06, Разное

Кошки могут заражать друг друга новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают китайские ветеринары. Новое исследование ученые из Харбинского исследовательского института ветеринарии опубликовали на ресурсе bioRxiv.

Китайские ветеринары показали, что кошки восприимчивы к COVID-19 и могут передавать вирус друг другу воздушно-капельным путем.

Эти выводы были сделаны на основании лабораторных экспериментов на животных. Ученые заразили пять кошек новым коронавирусом. Клетки с ними были поставлены рядом с клетками, в которых были здоровые кошки. Одна из неинфицированных котов заразилась, что указывает на воздушно-капельный путь передачи вируса между животными.

Также ученые подтвердили, что заражаться COVID-19 могут хорьки. Но, согласно этому исследованию, у собак, кур, свиней и уток риск заражения низок.

То, что кошка заразилась COVID-19 от других кошек, не может служить доказательством того, что от кошек могут заразиться люди. В любом случае, новое исследование дает важную информацию о природных резервуарах инфекции, возможной роли различных животных в пандемии.

Эксперты, которые не принимали участия в исследовании, считают научную работу качественной, но отмечают, сегодня едва ли можно считать кошек важными переносчиками болезни. Профессор Эрик Февре (Eric Fèvre) из Ливерпульского университета сказал в комментарии The Guardian:

«Люди должны принимать обычные профилактические меры, включая мытье рук после касания животных, а также избегать чрезмерно близкого контакта с ними. Это особенно касается больных COVID-19».

Джонатан Болл (Jonathan Ball), вирусолог из Ноттингемского университета, сказал тому же изданию, что подобные наблюдения делались и для вируса, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, SARS). Но в распространении вируса ТОРС, который родственен COVID-19, кошки не играли практически никакой роли.

«Передача от человека к человеку – явно основной путь передачи, поэтому не следует паниковать по поводу кошек как источника вируса», – сказал он.

За несколько дней до публикации исследования в СМИ появилось сообщение, что кошке впервые поставили диагноз COVID-19, она заболела через неделю после появления симптомов у хозяина.