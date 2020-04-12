 

В Steam серию игр Sonic можно купить со скидкой до 75%

12.04.2020, 14:53, Разное

Онлайн-сервис цифрового распространения программ и компьютерных игр Steam запустил акцию для поклонников серии Sonic. Сейчас некоторые эпизоды легендарного платформера можно купить со скидкой до 75%.
Серия видеоигр Sonic, главным персонажем которых является антропоморфное синее существо, схожее «причёской» с ёжиком, пользуется огромной популярностью у геймеров. Недавно в Steam объявили акцию для фанатов этого платформера с очень выгодными условиями. Так, серию Sonic Mania, ранее доступную по цене около 700 рублей, сейчас можно купить со значительной экономией за 237 руб.

Набор дополнительного контента к видеоигре, известный геймерам под названием Sonic Generation Collection, вместо тех же почти 700 руб. по акции предлагают приобрести за 174 рубля. Для вышедшей в минувшем году Team Sonic Racing в Steam также предусмотрено весьма выгодное предложение. Если раньше серия стоила порядка 2,5 тыс. руб., то сейчас её покупают почти в четыре раза дешевле – за 624 руб.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Медики рекомендуют употреблять кисломолочные продукты для оздоровления и очистки организма от токсинов

14.03 / Актриса Стася Милославская во время спектакля травмировала ногу

08.02 / Фёдор Смолов о переходе из «Локомотива» в «Сельту»: «Не раздумывал и 10 секунд»

03.03 / Многие Android-смартфоны и iPhone научились взламывать через стол

02.02 / Российский астрофизик выяснил, что у черных дыр имеются скалярные «волосы»

31.03 / “Едет крыша не спеша”: Боярская взвыла в четырех стенах из-за карантина

05.04 / Политика: В борьбе против коронавируса Владимир Путин использовал силу федерации

16.03 / Промышленное производство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

26.03 / Илья Новокрещенов: через сервис «Мои достижения» столичные школьники могут проверять себя хоть каждый день

14.03 / Ученые из США создали бесфокусную ультратонкую линзу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска