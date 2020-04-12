В Steam серию игр Sonic можно купить со скидкой до 75%

12.04.2020, 14:53, Разное

Онлайн-сервис цифрового распространения программ и компьютерных игр Steam запустил акцию для поклонников серии Sonic. Сейчас некоторые эпизоды легендарного платформера можно купить со скидкой до 75%.

Серия видеоигр Sonic, главным персонажем которых является антропоморфное синее существо, схожее «причёской» с ёжиком, пользуется огромной популярностью у геймеров. Недавно в Steam объявили акцию для фанатов этого платформера с очень выгодными условиями. Так, серию Sonic Mania, ранее доступную по цене около 700 рублей, сейчас можно купить со значительной экономией за 237 руб.

Набор дополнительного контента к видеоигре, известный геймерам под названием Sonic Generation Collection, вместо тех же почти 700 руб. по акции предлагают приобрести за 174 рубля. Для вышедшей в минувшем году Team Sonic Racing в Steam также предусмотрено весьма выгодное предложение. Если раньше серия стоила порядка 2,5 тыс. руб., то сейчас её покупают почти в четыре раза дешевле – за 624 руб.