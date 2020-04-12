Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса

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12.04.2020, 14:53, Новости дня

Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).

«Официальные лица Китая проводят усиленную информационно-пропагандистскую политику относительно коронавируса», – заявили изданию Welt am Sonntag в контрразведке ФРГ.

В ведомстве отметили, что Китай пытается подчеркнуть факт оказания западным странам помощи в борьбе с коронавирусом. При этом Пекин якобы пытается поставить под сомнение роль Китая как страны, где коронавирус изначально возник, передает РИА «Новости». 

Контрразведка ФРГ заявляет, что Китай пытается представить себя «как надежного партнера, который благоразумно борется с кризисом».

По информации газеты, представители КНР связывались с чиновниками и сотрудниками немецких министерств, чтобы те положительно высказывались о мерах Китая по противодействию коронавирусу. 

Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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