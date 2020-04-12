Из-за утечки появилась информация о ценах на процессоры Intel Comet Lake

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12.04.2020, 14:53, Разное

Каталог канадского магазина DirectDial пополнился информацией о процессорах Intel Core 10-го поколения для персональных компьютеров. В списке оказались 3 модели: одна из них оснащена десятью ядрами, две другие – восемью.
К слову, их стоимость очень близка к показателям моделей из линейки Core 9-го поколения, однако новинки получили более солидные характеристики. Самым флагманским представителем, безусловно, является 10-ядерный Intel Core i9-10900 за 485 долларов, а вот 16-поточные 8-ядерные Intel Core i7-10700K и 10700 обойдутся покупателям в 420 и 363 доллара соответственно.

Максимальная частота Intel Core i9-10900 составит 5,2 Гц, тогда как у обоих процессоров из линейки i7 – 5,1 Гц (i7-10700K) и 4,8 Гц (i7-10700). Кэш-память также выше у чипсета i9 – 20 Мб против 16 Мб у чипсетов i7.



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