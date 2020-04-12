Стало известно о состоянии заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце

12.04.2020, 14:36, Разное

Экстренное обращение Муцениеце не на шутку взволновало ее поклонников. Примечательно, что актриса все еще не может воспользоваться собственным мобильным телефоном, чтобы вести свои соцсети, поскольку Прилучный отобрал у супруги смартфон.

В связи с этим о состоянии Агаты рассказала агент артистки Мариам Андреевская. Андреевская заверила, что актриса в данный момент находится дома. Муцениеце нужно время, что прийти в себя и восстановиться.

Известно, что Павел Прилучный также не выходил на связь после известия о случившемся. Вместо актера с заявлением выступила его представительница, которая заявила, что слова актрисы не соответствуют действительности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Дек 2018 в 11:59 PST

Напомним, ранее на Агату Муцениеце с жесткой критикой обрушилась Настасья Самбурская. Она заявила, что актрисе необходимо развестись и заняться собой. Самбурская посетовала на то, что ныне жены звез привыкли буквально монетизировать все свою семейную жизнь, включая ссоры и разлуки.