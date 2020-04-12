«Жертв от карантина может быть больше, чем от вируса»

12.04.2020, 14:30, Разное

Многодетные семьи Омской области просят губернатора организовать выдачу продуктов.

В сообществе «Омск ВК — Жизнь города» многодетные семьи региона обратились к губернатору Александру Буркову с «криком о помощи». Автор обращения Анастасия Глебова, которую, судя по числу лайков и комментариям, поддерживают сотни пользователей паблика, сообщает областному главе о том, в каком положении оказались «почти 30 тысяч семей» в результате мер, предпринимаемых региональной властью в порядке борьбы с распространением коронавируса. Жертв от них, по мнению автора петиции, может быть гораздо больше, чем от самой инфекции.

Анастасия и ее семья попали в тяжелую жизненную ситуацию, типичную не только для многодетных семей (в Омской области их насчитывается 28 706, в них воспитываются 95 249 детей), но и для всех малоимущих, матерей-одиночек, которые «поставлены на грань физического выживания».

У Анастасии «муж — единственный кормилец семьи» — остался без заработной платы, поскольку работает по договору, оплата сдельная, а «работы сейчас заморозили на месяц». Размер всех пособий, получаемых семьей в совокупности, чуть больше 1 тысячи рублей.

«Каким образом этот месяц нам пережить, невозможно представить».

От имени всех омских семей, в жизни которых «наступил черный день», гражданка просит главу региона организовать выдачу продуктовых наборов в составе основных продуктов питания: сахар, муку, крупы, подсолнечное масло, консервы.

Распоряжениями губернатора Омской области режим самоизоляции в ней введен до 12 апреля. И, как следует из его выступлений, а также мэра города Оксаны Фадиной, может быть продлен с большой вероятностью: называя эту дату, оба оговариваются — «пока».

Изолируются не только омичи, но и сам миллионный Омск — по его границам (с 4 апреля въезд в него и выезд из него ограничен), а также все 32 райцентра и населенные пункты в сельской местности.

Как сообщает портал облправительства, Александр Бурков, обязал глав районов «максимально ограничить передвижение между ними».

На селекторном совещании, где это поручение прозвучало, губернатор отметил: «Нам помогает армия: Министерство обороны строит в Омске быстровозводимый инфекционный госпиталь на 100 коек, объект будет готов к середине мая», то есть предполагается, что к тому времени тема коронавируса будет в Омской области актуальна.

Для селян, особенно многодетных и малообеспеченных, самоизоляция создает еще более тяжелую ситуацию: люди пишут на форумах и в соцсетях, что это «натуральное издевательство».

Фото: РИА Новости

В подавляющем большинстве омских сел нет аптек, нет ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов):

«если заболеет ребенок, где брать лекарства?»

«И что же нам теперь, всем погибать??? — риторически спрашивает многодетная мать, активистка, в недавнем прошлом депутат Заксобрания области Олеся Григорьева. — У нас даже в районной поликлинике НЕТ детского стоматолога. НЕТ возможности проходить ВСЕ необходимые исследования при беременности!! Отсутствует даже аппарат МРТ!!! Много лет лечим и обследуем детей ТОЛЬКО В ГОРОДЕ!!! Нам теперь что делать???».

В некоторых омских селениях, и таких немало, нет не только аптек, но и продуктовых торговых точек, нет питьевой воды (о чем «Новая» уже рассказывала) — за всем этим люди вынуждены ехать в райцентры.

На сайте БК.55 пишет жительница пригородного села:

«Пенсионерка. В Красноярке в 21-м веке нет питьевой воды. Живу одна. Два сына живут в городе, регулярно привозят воду в бутылях 19 л. Почему тогда власть не раздает воду бесплатно? Дети из-за штрафов не могут приехать» (штраф за нарушение режима самоизоляции — до 40 тыс. рублей).

— Если этот режим продлится, я не знаю, как будут люди выживать, — говорит давний герой «Новой» фермер из Терпения (Полтавский район) Петр Шумаков.

Эта деревня граничит с Казахстаном, куда въезд теперь запрещен. И еще четыре окрестных села тоже оказались на отшибе цивилизации — Бородинка, Новотроицк, Усть-Логатка, Пановское… Если им надолго перекрыть дорогу в райцентр, то они останутся без воды и хлеба. Наши власти не ведают, что творят.

Георгий Бородянский

специально для «Новой»