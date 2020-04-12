Эксперты назвали 7 признаков, говорящих о попытках умерших близких связаться с человеком

12.04.2020, 14:30, Разное

Для большинства людей уход из жизни кого-то из близких людей является болезненным и эмоционально тяжёлым событием. Эксперты в области эзотерики и парапсихологии утверждают, что умершие иногда пытаются связаться с «живым миром», назвав 7 указывающих на это признаков.

Одной из попыток покойного связаться являются сновидения, когда люди видят ушедшего из жизни в ореоле яркого свечения. В большинстве случаев подобные сны указывают на грядущие события в жизни человека, о чём пытаются предупредить «души умерших». В первые несколько дней после смерти члена семьи, друга или любимого человека может возникать ощущение рядом постороннего присутствия, а иногда даже чувствуются «нематериальные» прикосновения. Таким образом умерший подаёт знак, что он всё ещё находится рядом. К признакам эксперты отнесли голоса и запахи, внезапно напоминающие об ушедшем человеке.

Также на попытку покойного связаться с близким указывает «странная» электрическая активность. Это может быть, к примеру, самопроизвольное включение или выключение бытовых приборов, радио, телевизора. И последний признак – «звонки с того света». Некоторые люди говорят, что получают вызовы с совершенно незнакомых номеров, причём на том конце провода обычно раздаётся едва различимый сторонний шум либо вообще тишина. Такая связь может наблюдаться как вскоре после ухода из жизни близкого человека, так и через много лет после его смерти. Обычно подобными знаками покойные просто «напоминают» о себе либо же предупреждают о радостных или опасных событиях.