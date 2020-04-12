 

Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков

12.04.2020, 14:30, Новости дня

Минкомсвязь РФ запустила приложение, которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов для возвращающихся из других стран граждан и выхода из дома во время карантина.

Соответствующее приложение под названием «Госуслуги СТОП Коронавирус» появилось в магазинах приложений App Store и Google Play, передает ТАСС.

В описании указано, что приложение позволяет выбрать подходящий для гражданина статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода. 

«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», – отмечается в сообщении.

Приложение не было анонсировано Минкомсвязью.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как оформить спецпропуска. 

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Конгрессмен Кинзингер: В Грузии на компромисс должны пойти обе стороны

23.03 / ФРС объявляет о неограниченном QE и создает новые программы кредитования

20.03 / Время сажать овощи

15.02 / Федор Смолов попал в заявку “Сельты” на игру с “Реалом”

09.02 / Пассажир Boeing 737 снял аварийную посадку на брюхо в Усинске

12.03 / В Москве начали строительство инфекционной больницы на 500 мест

01.04 / Режим полной самоизоляции введен на Камчатке

02.02 / Украинцы с 1 марта не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам – МВД

03.02 / На жителей Лондона напал террорист под полицейским наблюдением

17.02 / Рубль вырос к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска