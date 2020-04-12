Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков

12.04.2020, 14:30, Новости дня

Минкомсвязь РФ запустила приложение, которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов для возвращающихся из других стран граждан и выхода из дома во время карантина.

Соответствующее приложение под названием «Госуслуги СТОП Коронавирус» появилось в магазинах приложений App Store и Google Play, передает ТАСС.

В описании указано, что приложение позволяет выбрать подходящий для гражданина статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода.

«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», – отмечается в сообщении.

Приложение не было анонсировано Минкомсвязью.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как оформить спецпропуска.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.