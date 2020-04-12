Ученые: Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли

12.04.2020, 14:30, Разное

По информации издания Astronomy, в связи с пандемией коронавируса нарушена работа не менее 120 самых крупных телескопов Земли. Сотрудники мировых обсерваторий считают, что подобный перерыв в их работе затянется надолго.

При этом, эксперты по-прежнему не уверены, смогут ли телескопы функционировать в прежнем режиме после окончания распространения коронавируса. Речь идёт о закрытии крупнейших телескопов, но сейчас не работают и некоторые малые, отмечают ученые. В будущем, это приведет к недостатку информации о наблюдениях как минимум в ближайшие полгода.

К сожалению, образованный пробел восстановить невозможно – у астрономического сообщества просто не будет никаких данных, заявляет представитель техасской обсерватории Мак-Доналд Стивен Яновецкий. В РФ на данный момент известно о продолжении работы Большого азимутального телескопа, расположенного в Карачаево-Черкессии.