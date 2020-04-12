 

Россия преодолела имбирный кризис

12.04.2020, 14:16, Новости дня

Имбирный кризис в РФ преодолен, цены на этот продукт снижаются с 3-7 тыс. рублей до 400-700 рублей за килограмм, сообщила ФАС.

Ведомство отмечает, что резкий скачок цен вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, а также распространением сведений о якобы способности имбиря помочь в профилактике и лечении COVID-19, передает «Интерфакс».

«Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3 тыс.-7 тыс. рублей за 1 кг. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 кг», – говорится в заявлении ФАС.

Ожидается, что к этой стоимости вскоре придут и мелкие розничные продавцы.

8 апреля сообщалось, что импорт в Россию имбиря в начале апреля из-за коронавируса вырос в 12 раз.

Ранее в ФАС поступили жалобы от россиян на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Вспышка коронавируса может повлиять на торговую сделку США и Китая

02.02 / Соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией готово на 95% – посол

04.02 / Посол Франции на Украине призвал к диалогу с Россией

08.02 / Столкновения в Казахстане: ситуация под контролем

12.02 / В мире: За что Филиппины выгоняют американских военных

05.02 / “Вердер” выбил дортмундскую “Боруссию” из Кубка Германии

20.02 / Здесь рассусоливать нельзя: Путин рассказал, как принимал решение об отставке правительства

10.04 / ФМБА представило тест-системы для выявления коронавируса за 15-20 минут

25.03 / Украина объявила о прекращении пассажирских перевозок через границу

09.02 / Бывшая герцогиня возвращается в кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска