Компания Porsche тестирует Cayenne Coupe GTS

12.04.2020, 14:15, Новости дня

В Сети опубликовали шпионские фотографии нового купеобразного кроссовера Cayenne GTS Coupe, который завершает серию тестовых испытаний.

Вместе с тем о завершении заездов свидетельствует то обстоятельство, что на кузове уже практически не применен защитный камуфляж, скрывающий какие-либо изменения. Кроме того, новинка Cayenne GTS Coupe обладает усовершенствованными бамперами, колесными дисками, а также продвинутой тормозной системой.

Особенностью выхлопной системы отмечено то, что здесь применят патрубки в центральной части бампера, который также получил обновленный вид. Эксперты прогнозируют, что под капотом Cayenne GTS Coupe применят 4-литровый бензиновый мотор на 460 л.с. мощности. Цена и дата выхода новинки пока не указана.