Рассекречен пикап Arctic Trucks Ford F-150 AT44 для снежных дорог

12.04.2020, 14:15, Новости дня

Американская компания Ford рассекретила новую модификацию Arctic Trucks Ford F-150 AT44, которая представлена в виде пикапа.

В частности, уже из названия автомобиля следует, что он сконструирован с целью преодоления самых сложных заснеженных трасс. Мощный пикап обладает 44-дюймовыми покрышками. Под капотом автомобиля установлен 3,5-литровый бензиновый агрегат на 375 л.с. мощности. Существенно уменьшить вес кузова удалось благодаря использованию некоторых алюминиевых элементов.

Кроме того, тестированием уникального экземпляра Arctic Trucks Ford F-150 AT44 занимался непосредственно руководитель компании. В ходе испытаний удалось подтвердить высокую надежность техники.