В США продают модернизированную версию Ferrari F12 Berlinetta

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12.04.2020, 14:15, Новости дня

В США с аукциона продают уникальную модификацию суперкара Ferrari F12 Berlinetta.

В частности, предложенный экземпляр выпускался исключительно для выставки SEMA Show. Выполнить уникальное исполнение транспортного средства удалось силами специалистов известного тюнинг-ателье Creative Bespoke. Цена за редкий экземпляр составляет 330 тысяч долларов, что связано с эксклюзивностью автомобиля.

Модель получила аэродинамический обвес, расширенные колесные арки, усовершенствованные бампера и видоизмененный капот. Что касается технических параметров, то новая модель оснащается 6,3-литровым бензиновым мотором на 800 л.с. мощности. Остальные данные об автомобиле пока отсутствуют.



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