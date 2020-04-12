Вирусолог: «В начале лета распространение COVID-19 утихнет и повторится в октябре»

12.04.2020, 14:09, Разное

Российский вирусолог Кирилл Шаршов спрогнозировал динамику распространения COVID-19 в этом году. По словам кандидата биологических наук, в июне эпидемия коронавируса пойдёт на спад, но в октябре или ноябре вспышка заболеваемости повторится.

Специалист пояснил, каким образом вирусам удаётся преодолевать межвидовые барьеры и, изначально поражая определённых животных, со временем становиться опасными для человека, у которого другая температура тела, уровень влажности, иммунитет и т.п. Для адаптации к новым условиям тому или иному возбудителю инфекции требуется мутация, а это возможно благодаря наличию в нём генома.

«Вирусы не решают вдруг взять да и сменить носителя. Просто их такое огромное количество и они настолько стремительно размножаются и видоизменяются, что в природе возникает множество различных их вариантов. И вот какой-то из них за счёт случайной мутации получает способность преодолевать межвидовой барьер, поражая другого хозяина, и там уже очень быстро воспроизводит себе подобных. Данные процессы в природе происходят постоянно, и человек не в силах предотвратить появление опасных возбудителей. Однако он может снизить риски – например, нужно надлежащим образом использовать медпрепараты и своевременно вакцинироваться, дабы помешать распространению устойчивых штаммов», – пояснил вирусолог в беседе с журналистами издания RT.

Кирилл Шаршов напомнил: в начале нынешнего столетия у людей вспышки тяжёлых заболеваний вызывались уже тремя коронавирусами. Речь идёт о SARS-CoV, SARS-CoV-2 и MERS-CoV. В предыдущем веке сообщалось лишь об одном таком типе возбудителя инфекции – респираторном человеческом вирусе HCoV, хотя собеседник издания допустил, что их могло быть больше, просто уровень медицины не позволил тогда их идентифицировать.

Как пояснил специалист, HCoV представляет собой обыкновенный вирус в структуре сезонного ОРВИ, и встречается он у 2 % заболевших. Разные коронавирусы всюду окружают человека, но не всегда являются опасными для него, поражая лишь животных. Более остерегаться сегодня нужно насекомых, из-за изменений климата всё чаще проникающих в северные части планеты.

Медик спрогнозировал, что с течением времени и COVID-19 снизит свою вирулентность, превратившись в сезонное относительно безвредное явление, поскольку высокая летальность является эволюционным тупиком для вируса. Но прежде стоит ожидать ещё одной волны распространения данной инфекции – в середине осени, после летнего спада.