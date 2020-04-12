Кремль предрек ценовой хаос на рынке нефти без сделки

12.04.2020, 14:08, Новости дня

Весь мир нуждается в договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, так как без них на рынке энергоносителей будет ценовой хаос, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти, заявив, что Соединенным Штатам это позже «возместит» Мексика.

Все страны ОПЕК+ также согласовали сделку.