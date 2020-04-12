 

Кремль предрек ценовой хаос на рынке нефти без сделки

12.04.2020, 14:08, Новости дня

Весь мир нуждается в договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, так как без них на рынке энергоносителей будет ценовой хаос, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти, заявив, что Соединенным Штатам это позже «возместит» Мексика.

Все страны ОПЕК+ также согласовали сделку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / На территории промзоны в Раменском произошел пожар

06.03 / Первые признаки COVID-19

07.04 / В Украине на данный момент можно проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки

03.02 / Визит Эрдогана в Киев. Зеленский поручил СБУ “заняться” школами Гюлена в Украине

30.03 / Вирусолог: Российские власти делают все возможное для борьбы с коронавирусом

13.03 / Силуанов исключил возможность рецессии в экономике России

20.02 / Путин пошутил над зафонившим во время выступления в ФСБ микрофоном

01.04 / Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии взрывного роста по коронавирусу в России

11.02 / Луценко: Шокин под присягой заявил, что он – жертва политической расправы.Это бомба! Надо допросить Шокина и Порошенко

07.04 / Тело внучки Роберта Кеннеди нашли в Чесапикском заливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска