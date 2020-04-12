 

Дефицита хлеба в Украине не будет – глава Минэкономразвития

12.04.2020, 14:00, Новости дня

Дефицит хлеба в Украине в 2020 году исключен. Об этом 11 апреля заявил в эфире ТРК “Украина” министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, его цитирует пресс-служба министерства.

“Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы – в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет”, – подчеркнул министр.

Внутренний продовольственный рынок сегодня наполнен всеми категориями товаров, сказал Петрашко.

Ценовую ситуацию он считает стабильной и контролируемой. Три недели назад был зафиксирован рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В последние 10 дней цены не росли, отметил глава ведомства.

Причины роста цен носили, по его мнению, сезонный характер. Первая причина – традиционное предпасхальное подорожание ряда продуктов. Вторая – девальвация нацвалюты. Третья – спекулятивный элемент, заявил Петрашко.

В Украине 11 апреля создали совет по вопросам экономического развития, который будет заниматься преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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