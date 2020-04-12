На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевые травмы

12.04.2020, 14:00, Новости дня

Сегодня на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевые травмы вследствие обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Сегодня, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на большой христианский праздник Вербное воскресенье враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего защитника, еще один воин получил боевое поражение”, – говорится в сообщении.

Командование ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

“Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступлении действия враг понесет заслуженное наказание”, – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.