Коронавирус в Испании. За сутки умерло 619 человек, смертность составляет 10%

12.04.2020, 14:00, Новости дня

За прошедшие 24 часа в Испании от коронавирусной инфекции скончалось 619 человек, что на 109 больше, чем накануне. Об этом 12 апреля сообщило министерство здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии умерло 16 972 жителя Испании (третье место в мире).

Выявлено 4167 новых случаев заражения (11 апреля – 4830). Всего в Испании насчитывается 166 019 подтвержденных случаев COVID-19 (первое место в Европе и второе в мире). Таким образом, смертность составляет 10,22%.

62 391 человек выздоровел.

10 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия коронавируса начала замедляться в наиболее пострадавших странах Европы – Испании, Италии, Германии и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире подтверждено почти 1,79 млн случаев заражения коронавирусом, почти 410 тыс. пациентов выздоровели, 109,7 тыс. скончались.