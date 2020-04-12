Александр Васильев попал в Коммунарку после попытки самолечения

12.04.2020, 13:55, Новости дня

Историк моды и телеведущий Александр Васильев госпитализирован в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией. По его словам, около недели он занимался самолечением, однако это не помогло.

Пятого апреля у Васильева появился кашель и начала поднималась температура, передает ТАСС. Телеведущий пытался лечиться чаем, лимоном, имбирем, содой и настойкой женьшеня. Это не помогло, и его на скорой увезли в больницу в Коммунарку, где в результате сканирования легких обнаружили двустороннее воспаление легких.

По словам Васильева, он чувствует себя хорошо и идет на поправку, при этом результат взятого у него теста на коронавирус COVID-19 пока не готов. В больнице в Коммунарке, рассказал он, отличные условия, вкусное питание, идеальная чистота и "очень хороший медицинский персонал".

Ранее с пневмонией, среди прочих, были госпитализированы Игорь Николаев, Лев Лещенко, Стас Михайлов и Надежда Бабкина.

Тем временем однофамилец телеведущего и историка моды — тренер по фигурному катанию и олимпийский чемпион Олег Васильев — сдал пятый тест на COVID-19. Результат, как и в трех предыдущих случаях, оказался отрицательным.

Некоторое время назад он вернулся из Швейцарии, после чего сдал положительный тест на коронавирус. Во время соблюдения карантина Олег Васильев сдал еще четыре теста, все они оказались отрицательными. "Значит можно выйти из карантина и перейти в режим самоизоляции", — отметил тренер.