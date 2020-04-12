Симфонический оркестр Большого театра исполнил “Адажио” для Проценко и его коллег

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12.04.2020, 13:55, Новости дня

В субботу на Исторической сцене Большого театра прошел концерт "Мы вместе" — акция благодарности врачам, которые сражаются за жизни пациентов с коронавирусом COVID-19.

Ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов поблагодарили медиков за героический труд с опасностью для жизни: "Низкий вам поклон, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Вы — наши настоящие герои. Браво от всей России! Представьте себе, что вся РФ — это огромный зрительный зал, который вам аплодирует".

В формате телеконференции к творческому марафону подключились главный врач московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы №67 Андрей Шкода, главный врач городской клинической больницы №15 Валерий Вечорко, генеральный директор Пироговского Центра Олег Карпов и другие медики.

Ведущие уверили докторов, что все россияне желают им и их семьям сил и здоровья, направляют всю свою энергию на поддержку. 

Дарья Златопольская спросила у Дениса Проценко, чем зрители концерта могут помочь медикам в их нелегкой борьбе?

"Продолжайте делать то, что мы сейчас делаем — сидеть дома, — ответил Проценко, — Основа уменьшения количества заболевших — самоизоляция и снижение числа социальных контактов".

Ведущие поинтересовались у Проценко, какую музыку он предпочитает. В стенах Большого театра врач выбрал классическое направление.

Для него и других врачей Симфонический оркестр Большого театра исполнил "Адажио" Алессандро Марчелло. На гобое солировал Тимофей Яхнов. Музыканты играли онлайн, находясь у себя дома.

 

Со слезами на глазах Дарья Златопольская еще раз поблагодарила врачей, вышедших в эфир со своих рабочих мест.

Концерт был организован телеканалом "Россия 1" и Большим театром при поддержке Министерства культуры России.



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