В США обкурившийся борец-любитель напал на дом бойца ММА

12.04.2020, 13:55, Новости дня

Известный американский мастер смешанных единоборств Энтони Смит, который выступает в престижной лиге UFC, вынужден был в собственном доме принять бой с психопатом, который проник в помещение в одну из апрельских ночей. Преступником оказался бывший борец-любитель.

Смит и его семья были разбужены ночью из-за того, что кто-то оказался в их доме и шумно передвигался по комнатам. В доме бойца в Омахе на момент совершения преступления находился сам спортсмен, его жена, теща и трое детей. Хозяину дома пришлось вступить в драку с преступником, по ходу которой нападавший проявил недюжинную силу.

"Я не лгал, когда сказал, что это был один из самых сложных боев за всю мою жизнь, — цитирует Смита издание BJPenn. – Я вступил в бой, будучи готовым умереть. Никто в трезвом уме не врывается в дом посреди ночи без оружия. Ни один нормальный человек не может так драться. Он профессионально уходил от каждого моего колена и локтя, продолжая драться со мной, как в последний раз".

Преступником оказался 21-летний Люк Хаберман, бывший борец-любитель. Перед тем, как попасть в дом Смитов, он в течение часа побывал в нескольких соседних домах, откуда его выгоняли хозяева, но нигде он не совершал нападение на людей. Смиту же преступник оказал серьезное сопротивление, но боец смог удерживать преступника до прибытия полиции. Мотивы нападавшего правоохранители пока не раскрыли, но есть серьезное подозрение, что Хаберман во время преступления находился под воздействием наркотиков.