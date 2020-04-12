 

Веб-версию видеохостинга YouTube оптимизировали для работы с сенсорными экранами

12.04.2020, 13:53, Разное

Популярный видеохостинг YouTube обновил интерфейс сервера, улучшив поддержку портативных устройств с большим сенсорным экраном. Теперь, пользуясь такими устройствами, как iPad или планшетами под управлением Android, просматривать видеоролики станет намного комфортней.
Если ранее пользователи видеохостинга YouTube жаловались на проблемы с переходом в полноэкранный режим или запуском мини-плеера, то теперь это позволят сделать новые жесты, разработанные для большинства веб-браузеров. Кроме того, была оптимизирована прокрутка и увеличены иконки для более удобного пользования.

Учитывая, что улучшенный интерфейс видеохостинга YouTube поддерживают большинство веб-браузеров, пользователи не столкнутся с ситуацией потери истории просмотров. Теперь в плейлисте можно произвести сортировку видео, опустив вниз или подняв вверх интересующий пользователя ролик. Некоторые изменения были замечены еще в марте, но сейчас они стали доступны для всех посетителей сервиса.

Стоит отметить, что все новшества касаются лишь веб-версии видеохостинга YouTube, мобильное приложение не получило никаких обновлений.



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