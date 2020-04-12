«Не прикасайся ко мне!» – факты и теории о передаче коронавируса

12.04.2020, 13:50, Разное

Число зараженных SARS-CoV-2 в мире стремительно приближается к миллиону человек, однако же вопросов о нем пока больше, чем ответов. И ключевой из них — как передается инфекция и насколько оправданы жесткие карантинные меры. Разбираем все научные версии к этому часу.

Моем руки, кашляем в платок

Новый коронавирус респираторный, то есть передается он преимущественно воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Официальные источники, в том числе российский Минздрав и Роспотребнадзор, выделяют несколько способов заражения:

1. Через слюну, кашель, чихание инфицированного, когда микроскопические капли попадают в воздух и действуют, как аэрозоль. Именно поэтому во время пандемии рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра и прикрывать лицо платком или салфеткой во время кашля. Элементарные правила этикета стали актуальны, как никогда.

2) Через слизистые — рот, нос, глаза. Человек заражается, прикасаясь к лицу после контакта с заболевшим или с поверхностями, к которым прикасался инфицированный. Например — пожал руку товарищу, а через час-другой машинально потер глаза. Большинство людей имеют привычку трогать лицо руками, зачастую не отдавая себе в этом отчет, и вероятность заражения таким способом весьма высока. Именно поэтому в период пандемии всем рекомендуется избегать тактильных контактов и почаще мыть руки.

3) В редких случаях заражение может произойти через фекальное загрязнение.

В конце марта главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил о том, что заражение коронавирусом возможно также половым путем. Несмотря на то, что заявление пока научно не подтверждено, оно не лишено логики, поскольку заражение может происходить через слизистые.

Заражение через поверхности — версия 2.0

Самым животрепещущим остается вопрос: через какой источник вероятность заражения выше? Пандемия коронавируса в самом разгаре, масштабные исследования проводятся в режиме нон-стоп, научные теории опровергают друг друга почти ежедневно.

Так, 1 апреля команда вирусолога Хендрика Штрека из университета Бонна объявила о первых выводах исследования, которое ведется в городе Хайсберг, где был зафиксирован первый очаг эпидемии в Германии. В исследовании приняли участие около 500 семей, в которых были случаи заражения. Выводы Штрека поистине сенсационные: на поверхностях не было обнаружено жизнеспособных вирусов, в том числе в домах, где заражены целые семьи. Только нежизнеспособные. Это означает, что никто не заразился через перила, сливные бачки или кнопки лифта. Инфицирование происходило в местах большого скопления людей — на городском карнавале и вечеринках с большим количеством гостей. Заразиться через поверхности в парикмахерской или магазине одежды невозможно, считает Штрек, именно поэтому жесткие карантинные меры не оправданы и очень вредны. Он также недоумевает, почему исследование проводилось по инициативе властей региона Северный Рейн-Вестфалия, а не Института Роберта Коха, который обязан заниматься этими вопросами.

«Очень плохо, что люди умирают. Но нельзя подвергать опасности источники средств существования и тем самым подвергать риску еще большее количество жизней», – считает Штрек.

Сейчас ученый намерен выяснить, в какой степени дети могут заразить своих родителей, и оправдан ли карантин в школах по всему миру.

ВАЖНО! Полную информацию о природе коронавируса, способах заражения и вероятности заболеть мы узнаем лишь после того, как пандемия завершится, лишь тогда у исследователей во всем мире будет достаточный объем данных. Все, что мы можем делать сегодня — это следовать актуальным рекомендациям медиков.Как долго выживает COVID-2019 на поверхностях

Самоизоляция как гарантия безопасности

До тех пор, пока не появилась волшебная таблетка от коронавируса и вакцина, ВОЗ предлагает только профилактические меры защиты от инфекции, которые сводятся к избеганию тесного контакта с зараженными, минимизации социальных контактов и тщательной гигиене.

Вот как определяет тесный контакт Минздрав Италии:

нахождение лицом к лицу с зараженным человеком на расстоянии меньше 2 метров дольше 15 минут;

нахождение в закрытом помещении (например, в комнате для совещаний или в баре) с зараженным человеком на расстоянии меньше 2 метров не менее 15 минут;

проживание с инфицированным под одной крышей;

физический контакт с зараженным человеком — рукопожатие, объятия, поцелуи;

прямой контакт с выделениями инфицированного человека — например, прикосновение к его носовому платку руками без перчаток.

Коронавирус очень коварен продолжительным инкубационным периодом: примерно 5,1 дней. Роспотребнадзор заявил о том, что приблизительно у 97,5% заболевших COVID-19 симптомы проявляются в течение 11,5 дней после заражения — такие данные обнародовали специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

С учетом того, что до сих пор неизвестно, сколько людей переносит вирус бессимптомно, вы можете даже не догадываться о том, что находились в тесном контакте с больным. Именно поэтому самоизоляция остается пока единственным надежным способом защититься от заражения — чем реже контактируешь с людьми, тем меньше вероятность подхватить коронавирус. В местах скопления людей следует носить медицинский респиратор или маску – на открытом воздухе она не нужна.

Если заражен или потенциально заражен (напомним, массовое тестирование ОРВИ сейчас не проводится) один из членов вашей семьи, необходимо усилить все меры безопасности до предела. В этом случае Минздрав рекомендует полную изоляцию больного в отдельной комнате, ухаживать за ним должен только один член семьи, тщательно закрывая лицо. Ежедневная уборка, дезинфекция, проветривание, постоянное мытье рук должны стать железным правилом в доме, куда возможно проник коронавирус.

Новая группа риска — кошки

Когда коронавирус бушевал только в Ухани и еще не стал бедой международного масштаба, в сети появилось много трогательных фотографий котиков в защитных масках. С учетом того, что с большой вероятностью вирус передался человеку от диких животных, многих людей волнует вопрос, могут ли заразиться их домашние питомцы.

ВОЗ заявляет, что в настоящее время нет никаких доказательств, что животные, инфицированные людьми, распространяют коронавирус. Заражение происходит только через контакты между людьми, поэтому домашние любимцы не представляют угрозы для окружающих. А вот заразиться коронавирусом от человека животное может: в РФ зафиксированы два случая передачи коронавируса от человека к собаке, в Бельгии объявили о факте передачи инфекции кошке.

Точных данных о том, насколько коронавирус опасен для домашних животных, пока нет, но есть вероятность, что в группе риска могут находиться кошки. Биологи из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук (Харбин) проверили, может ли новый вирус инфицировать разные виды млекопитающих и распространяться от одного животного к другому. В опытах участвовали хорьки, кошки, собаки и домашние птицы. Сильнее всего действию вируса были подвержены кошки, причем молодые особи. Выводы китайских биологов весьма тревожны для кошатников: по их словам, во время опытов SARS-CoV-2 легко проникал в организм кошек и убивал их. Также зафиксирован случай передачи вируса от больного животного к здоровому.

Все эти наблюдения еще нельзя научным исследованием, но позаботиться о безопасности домашних любимцев стоит: например, контактировать с кошкой только тщательно помыв руки.