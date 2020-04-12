Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты
12.04.2020, 13:48, Новости дня
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю… Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – говорится в указе.
В утвержденном главой государства списке членов общественной палаты РФ 40 фамилий.
Отмечается, что членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов, предложено приступить к формированию Общественной палаты в полном составе.
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