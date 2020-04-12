Песков заявил о нехватке живого общения для Путина

12.04.2020, 13:48, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину не хватает прямого общения с людьми, однако сама работа главы государства стала гораздо более интенсивной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что интенсивность графика Путина только возросла – сейчас он работает более интенсивно, чем в обычные дни.

Накануне Песков отметил, что здоровье у Путина отменное, об этом, по его словам, свидетельствует напряженный рабочий график главы государства.

Ранее Песков говорил, что Путин в ситуации с распространением коронавирусной инфекции предпочитает работать дистанционно. При этом президент регулярно тестируется на коронавирус.