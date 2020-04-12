Мнение: Вы будете немножко расстреляны

12.04.2020, 13:45, Разное

Как водится, создана инструкция-памятка по цифровым пропускам в Москве. Вспоминая, что голубой кружок с кривой надписью "Санкт-Петербург" в качестве туристического символа стоил бюджету культурной столицы 7 миллионов, то солидная памятка тянет на весьма солидную сумму. Если не всем, то хотя бы кому-то эпидемия точно принесет прибыль. Впрочем, содержательно это никак не мешает памятке быть обычным объявлением местного коменданта, своеобразным дежавю

Что интересно в памятке герр коменданта Собянина? Там есть перечень категорий граждан, которым аусвайс для передвижения по Москве не требуется. Военнослужащие, госслужащие, журналисты, судьи и адвокаты. Охранники, понятно.Как профессиональная принадлежность судьи защищает его от вируса и его распространения – неясно.

Вообще, налицо государственное преступление. Ограничение свободы перемещений, грубейшее нарушение конституции, которая вводит такие ограничения только при вводе в действие соответствующего федерального закона. Как известно, никакой закон сегодня не применяется – есть три невнятных обращения президента из какого-то схрона, есть распоряжение мэра города Москва, но нет ситуации ЧС или ЧП.

Конституционный суд набрал воды в рот, истощив свою профессиональную активность подобострастным согласием с конституционным переворотом Путина.

Я не очень понимаю, как власть собирается организовывать голосование за поправки в конституцию (если эта идея еще в силе), если самой конституции в стране уже нет. Есть текущие решения власти, никакого отношения к праву не имеющие. Это состояние называется оккупацией, и сравнение мэра Москвы с гитлеровским бургомистром более чем адекватно. Путин в данном случае уже не президент, а обычный гауляйтер. В оккупации президентов нет.

На 75-летие победы мы вдруг оказались перед фактом, что страна оккупирована, причем теми же, победу над которыми мы якобы будем праздновать. К нам пришел обычный фашизм, теперь уже не скрываясь, а вполне наглядно.