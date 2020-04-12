В мире: В сожжении соратника Януковича обвинили героиню Майдана

12.04.2020, 13:30, Новости

Теги:

На Украине предъявлено обвинение в убийстве главной героине Майдана Татьяне Черновол. В феврале 2014 года толпа погромщиков во главе с ней напала на офис партии Януковича и сожгла его вместе с одним из сотрудников аппарата. Впрочем, в Киеве уверены – данные действия прокуратуры вряд ли можно расценивать как начало объективного расследования событий на Майдане.

В пятницу Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило о подозрении в причастности экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол к поджогу центрального офиса Партии регионов в Киеве и убийству 57-летнего сотрудника офиса, системного администратора Владимира Захарова.

«Черновол подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц», – заявили в ГБР. В этот же день у Черновол прошли обыски. В ее коттедже под Киевом были изъяты и приобщены к делу холодное и огнестрельное оружие, патроны.

Напомним, что в штурме офиса партии Януковича 18 февраля 2014 года участвовали десятки погромщиков в масках, они забросали здание коктейлями Молотова. Как установило следствие, Черновол открыла окно здания, через которое радикалы забросили горючую смесь, в результате вспыхнул пожар. После штурма в здании было обнаружено тело Захарова, который, как установило следствие, задохнулся дымом.

В пятницу Черновол опять не стала отрицать участия в погроме, правда, добавила, что убийцей себя не считает. «Что касается офиса Партии регионов. Поджигала ли я его? Да, я его поджигала. Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», – написала Черновол в соцсетях. Примечательно, что после обыска экс-депутата отпустили, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Прокуратура лишь пообещала добиваться для нее домашнего ареста.

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Олег Царев назвал обыски следствием недавнего требования группы украинских депутатов отменить закон об амнистии участникам Евромайдана, «которая не позволяет расследовать совершенные на Майдане преступления».

«Поскольку за Черновол не стоят мощные политические силы, олигархи, то власть решила указать на нее и показать какие-то действия в этом направлении», – сказал Царев газете ВЗГЛЯД.

Политик напомнил, что он сам в день поджога находился на связи с сотрудниками секретариата. Они спрашивали, куда прятаться «от озверевшей толпы, которая ворвалась в здание». «Я был первым депутатом, который вошел в здание после штурма и вместе с беркутовцами видел, что там происходило. Я снимал фотографии и выкладывал их у себя в Facebook. Видел погибшего», – говорит Царев.

Впрочем, Царев считает преследование Черновол не более чем имитацией. «Дела Майдана надо расследовать. Но я не вижу политической воли Зеленского, чтобы это произошло. Если бы дела по Майдану были расследованы и среди осужденных оказались бы Петр Порошенко, Арсен Аваков, Андрей Парубий, Сергей Пашинский и Александр Турчинов, то люди совсем по-другому начали бы смотреть на то, что произошло. Это дало бы возможность восстановить диалог и гражданский мир на Украине», – убежден политик.

Черновол с 2014 года считалась «женским лицом» агрессивного украинского национализма. Ее муж Николай Березовой был убит под Иловайском летом того же года, сама она записалась в батальон «Азов» и участвовала в боях за Мариуполь. Была избрана в верховную раду, где состояла во фракции «Народный фронт», как и нынешний глава МВД Аваков. В парламенте запомнилась многочисленными скандалами.

В новую раду Черновол попасть уже не удалось. Но стиль Черновол с тех пор не меняла. Так, в декабре она с автоматом в руках призывала украинцев выйти на Майдан перед встречей «нормандской четверки», чтобы не позволить Зеленскому пойти на уступки России.

Экс-президент Петр Порошенко в пятницу не скрывал своего негодования, обыски у Черновол он назвал «реваншем Антимайдана», и призвал Зеленского «остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира». В свою очередь, экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов сообщил о попытке «опозорить и унизить Революцию достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир».

За обвиняемую в убийстве вступился и действующий глава МВД Арсен Аваков. «Я был тоже на Майдане 18 февраля 2014-го – я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте», – сообщил он.

Поединок двух сильных женщин

Впрочем, в экспертной среде считают, что начался отнюдь не «реванш Антимайдана», а личное противостояние Черновол с новым генпрокурором Ириной Венедиктовой. Как сообщил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, силовики вряд ли пришли бы к Черновол «без смены генпрокурора».

Венедиктова возглавила генпрокуратуру в середине марта. До этого с декабря прошлого года исполняла обязанности директора ГБР, куда пришла из Верховной рады (избралась от пропрезидентской партии «Слуга народа»). Своими главными задачами во главе Генпрокуратуры она публично называла допрос Порошенко, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, отмену уже упомянутого закона об амнистии. Она заявляла, что закон об амнистии препятствует расследованию убийств правоохранителей в 2013-2014 годах.

Погребинский считает, что Черновол оказалась удобной жертвой. «Хорошо известно, как она вела себя во время Майдана, а теперь участвует во всех акциях против действующего президента. Поэтому за нее в команде главы государства некому вступиться», – сказал политолог.

По мнению Погребинского, Венедиктова работает по принципу и нашим, и вашим. «Вот если бы она направила все подозрения по серьезным делам Петру Порошенко, тогда можно было бы сказать, что она заняла последовательную позицию», – отметил эксперт.

Венедиктова пытается заигрывать с украинскими радикалами, уверен Царев. Более того, она близка к Авакову. «Мы видим, что Зеленский смертельно боится украинских националистов, с которыми заигрывают все украинские чиновники», – сказал Царев.

Погребинский тоже отметил, что пока нет оснований надеяться на активное расследование по другим делам Майдана. Для этого прежде всего нужна «политическая воля президента».

«Если бы она была, Порошенко уже давно сидел бы в тюрьме.

Но у него, видимо, есть договоренность с Зеленским. Ему не предъявляют обвинений по серьезным делам», – полагает Погребинский.

Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что нажим на Черновол санкционирован самим Зеленским. «Это элемент внутренней политической борьбы на Украине. Черновол была острием атаки на президента со стороны бывшей команды «Народного фронта». Вспомните, как Черновол создавала постоянные кризисы, атаковала президента информационно. Происходящее сейчас вокруг Черновол – это атака на радикальных конкурентов власти, которые дестабилизируют ситуацию», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Националисты вряд ли смогут использовать ситуацию с Черновол для попытки реванша, добавляет Бортник, – им мешает пандемия коронавируса, сейчас общество испугано и массовые митинги собрать очень сложно.

«Если власть захочет реализовать мирную стратегию в отношении Донбасса, она будет обречена на прямой конфликт с правыми радикалами. И ситуация с пандемией дает чудесную возможность завершить этот конфликт законно, то есть путем судебных приговоров всем, кто убивал людей на Майдане и в Одессе. Но готова ли на это нынешняя власть Украины? Пока большой вопрос», – заключил Бортник.