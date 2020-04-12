В Испании за сутки скончались более 600 человек от коронавируса

12.04.2020, 13:30, Новости дня

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Испании достигло 166 019, их них 4167 за последние сутки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

По информации ведомства, в Испании за минувшие сутки скончались 619 человек. Всего количество летальных исходов за весь период достигло почти 17 тыс., передает RT со ссылкой на El Pais.

За весь период из больниц были выписаны 59 109 пациентов. Минздрав Испании считает, что пик эпидемии в настоящее время пройден.

Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

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