 

62-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки глянца без бюстгальтера

12.04.2020, 13:30, Разное

Американская киноактриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун на странице в Instagram поделилась кадром из фотосессии для обложки глянцевого журнала Vogue. 62-летняя знаменитость запечатлена в несколько откровенном образе без бюстгальтера.
На обнародованном снимке Шэрон Стоун предстала в полностью чёрном наряде, состоящем из коротких шорт с кожаным поясом и крупной пряжкой, полурасстёгнутой блузы и укороченного пиджака. Образ дополняют распущенные волосы и обаятельная улыбка звезды. Фото для обложки глянца, по мнению многих подписчиков, получилось «ярким, искренним и эротичным», причём отсутствие под нарядом Стоун бюстгальтера ничуть его не испортило, а, напротив, придало некую «изюминку».

Большинство фолловеров оставляют под публикацией восхищённые комментарии, оценивая естественную красоту уже не юной, но всё ещё прекрасно выглядящей актрисы. Некоторые подписчики называют Шэрон Стоун «королевой» и «красивейшей женщиной мира», над которой не властны годы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса

06.02 / В Архангельске переезд двух братьев обернулся поножовщиной

26.03 / Мнение: Продолжение странностей с памятником Жукову

27.03 / На Алтае пьяный хозяин авто принял угонщика за таксиста

23.03 / Мнение: Падение экономики США, сокращение нефтяных инвестиций и замена туалетной бумаги

07.02 / Мнение: Коротко по Крыму и Севастополю

08.02 / Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

17.03 / Ученые из США призвали не носить кольца при коронавирусе

09.04 / Мнение: Овсянникова выгнали из “Единой России”

12.04 / Названы смартфоны Oppo, которые в апреле получат стабильную версию оболочки ColorOS 7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска