62-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки глянца без бюстгальтера

12.04.2020, 13:30, Разное

Американская киноактриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун на странице в Instagram поделилась кадром из фотосессии для обложки глянцевого журнала Vogue. 62-летняя знаменитость запечатлена в несколько откровенном образе без бюстгальтера.

На обнародованном снимке Шэрон Стоун предстала в полностью чёрном наряде, состоящем из коротких шорт с кожаным поясом и крупной пряжкой, полурасстёгнутой блузы и укороченного пиджака. Образ дополняют распущенные волосы и обаятельная улыбка звезды. Фото для обложки глянца, по мнению многих подписчиков, получилось «ярким, искренним и эротичным», причём отсутствие под нарядом Стоун бюстгальтера ничуть его не испортило, а, напротив, придало некую «изюминку».

Большинство фолловеров оставляют под публикацией восхищённые комментарии, оценивая естественную красоту уже не юной, но всё ещё прекрасно выглядящей актрисы. Некоторые подписчики называют Шэрон Стоун «королевой» и «красивейшей женщиной мира», над которой не властны годы.