Дочь Миллы Йовович Эвер дала большое интервью: “Я бы хотела спасти мир от голода и сексизма”

12.04.2020, 13:18, Разное

Тот факт, что многие дети знаменитостей идут по стопам известных родителей уже давно стал общим местом в Голливуде. И все же маленькая Эвер Андерсон — дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона — выделяется даже на фоне этого тренда. Девочка не просто появляется на обложках таких модных изданий как Jalous, Love и Vogue Bambini, но и поступательно завоевывает кинематограф. В грядущем релизе “Черная вдова” она сыграла молодую версию героини Скарлетт Йоханссон, а не так давно стало известно, что Эвер досталась роль Венди из фильма “Питер Пэн”, экранизации знаменитой сказки Джеймса Барри. К разговору об этих проектах, а также к интервью про ее семью и ее мечты и была приурочена новая обложка с участием юной актрисы — на этот раз издания Flaunt.

Эвер Андерсон на обложке журнала Flaunt

В разговоре Эвер рассказала, что если бы могла обладать какой-то супер-силой, то выбрала бы возможность становиться невидимой, а также претворять все свои желания в жизнь: “При помощи последнего я могла бы остановить глобальное потепление, спасти мир от голода, а еще остановить сексизм!”. Говорила девочка и о более приземленных вещах — например о своих родителях и том, как они ее воспитали:

Мама с папой научили меня заботиться о себе и своих близких. Быть внимательной. Когда ты не заботишься об окружающих, то расстраиваешь их. А расстраивая родных, ты ничего хорошего в жизни не добьешься. Еще они научили меня желанию упорно работать и пониманию: если ты совершаешь ошибки, то эт значит, что тебе есть, на чем учиться.

Рассказала Эвер и о роли старшей сестры, которая ей очень по душе. Напомним, что у девочки две сестренки: первой, Дэшилл, недавно исполнилось 5 лет. А вторая — двухмесячная Ошин, только-только появилась на свет:

Быть старшей сестрой — значит, знать, что рядом с тобой всегда будут лучшие друзья, которые ждут тебя дома. И хотя эти друзья иногда могут раздражать, я не могу не чувствовать ответственности за своих сестер, когда родители отлучаются из дома — ведь в этот момент за ними присматриваю только я.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)11 Апр 2020 в 1:09 PDT

Вспомнила она и о последнем моменте, когда почувствовала себя абсолютно счастливой: когда она узнала, что ее взяли на роль Венди в новый диснеевский фильм “Питер Пэн”:

Я была с ночевкой у лучшей подруги, когда родители позвонили мне по FaceTime. Мама спросила, одна ли я, попросила меня уединиться в шкафу, а затем сделала большие глаза, серьезное лицо, после улыбнулась и сказала: “Ты получила роль!”. Я так кричала, что моя подруга тут же поняла, в чем дело. Я так корпела над своим британским акцентом ради этой роли и не могу дождаться съемок. Они должны начаться этим летом.

И хотя теперь, возможно, старт проекта “Питер Пэн” перенесут, на решение Эвер быть актрисой, уже вряд ли что-то повлияет.

Мне нравится то, что я чувствую, когда притворяюсь кем-то другим. С самого первого раза, как я сыграла на площадке, я влюбилась в актерство. Ты словно играешь в игру с другими актерами, которые знают все правила и подначивают тебя подыграть им. Многие дети в моей школе уже не любят играть в подобное и изображать кого-нибудь. Я же таким способом продолжаю делать это в компании других людей.

Эвер с родителями и младшей сестрой ДэшиллНапомним, что поначалу Милла Йовович говорила, что не хотела бы, чтобы ее дочь пошла по ее стопам и рано начала карьеру модели и актрисы (как это в свое время произошло с самой Миллой). Однако, судя по всему, увидев всю серьезность намерений дочери, она изменила свое мнение на этот счет. Опубликовав у себя в Instagram фотосет из Flaunt с участием дочери, Милла добавила к нему эмоциональный текст:

Некоторые из вас уже задавались вопросом, правильно ли это — позволять моему ребенку так рано начинать работать в индустрии развлечений. Я лично считаю, что самое важное для родителя — помогать своим детям следовать мечте, делать их счастливыми… На пути Эвер было много препятствий к ее цели, но она упорно работала и никогда не отступалась от своей мечты быть актрисой. Есть пословица “яблоко от яблони”, и в нашем случае она как никогда верна. Многие люди будут осуждать нас и говорить: “Легко ей, дочери режиссера и актрисы”. Конечно, ей легче дается это, потому что она выросла на съемочных площадках: связи важны в этой индустрии, и в этом плане у дочки есть преимущество. Но, как говорится уже в другой поговорке, “Ты можешь привести лошадь к воде, но не сможешь заставить выпить эту воду”.

Если бы у Эвер не было таланта, никто не взял бы ее в кино просто потому, что у нее такие родители. Из 22 прослушиваний она пока прошла только два. У нее действительно есть талант. И слава богу, что мы с мужем можем чем-то помочь ей, не дать кому-то использовать нашу дочь. Будет ли ей сложно? Обязательно. Эта индустрия готова сожрать тебя и выплюнуть, если ты не будешь держать удар. Но, если ты действительно любишь свое дело — а Эвер его любит — то будешь вознаграждена по заслугам. И так все и начинается! Очень гордимся тобой, наша Эвер Габо.

Милла и Пол У. С. Андерсон со старшими дочерьми