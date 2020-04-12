Муж Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино сократит себе зарплату из-за экономического кризиса

12.04.2020, 13:18, Разное

От приостановки производства по всему миру страдают и идут на жертвы и уступки не только массово увольняемые работники, но и сильные мира сего. Так, миллиадер и глава конгломерата товаров класса люкс Kering Франсуа-Анри Пино был вынужден сократить собственную зарплату. При этом по состоянию на 2017 год сумма всех выплат, получаемых им за год, составляла порядка 1,2 миллионов евро.

Учитывая сложившуяся во всем мире ситуацию, вызванную вирусом COVID-19 и его влияением на экономику, Франуса-Анри Пино принял решение сократить свою зарплату на 25 процентов — начиная с апреля и вплоть до конца 2020 года включительно. Также Пино и управляющий деректор его компании решили отказаться от ежегодной премии и бонусов.

— было заявлено в официальном обращении от конгломерата.

Решение было принято французским миллиардером в рамках всеобщей солидарности модной индустрии на фоне глобальной пандемии. Это не первое признание fashion-сферой всей серьезности мировой экономической ситуации. Ранее такой конгломерат как LVMH отдал свои заводы Dior, Guerlain, Louis Vuitton и Givenchy под производство антисептиков для рук, которых остро не хватает, как в больницах Франции, так и во всем мире.Также мастерские Louis Vuitton перепрофилировали под производство медицинских масок. А представители бренда Shiseido заявили, что в скором времени тоже займутся производством санитайзеров. Вполне возможно, что в ближайшем будущем и от Kering поступят подобные новости о перепрофилировании мастерских.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино на Met Gala, 2019 год

Напомним, что Сальма Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009 году, а за два года до этого, в марте 2007 года, у пары родилась дочь Валентина Палома Пино. На момент их знакомства актрисе было 39 лет, и, по ее словам, именно и только тогда она оказалась по-настоящему готова к семейной жизни, рождению дочери и тому, чтобы полюбить и принять себя. В интервью прессе Сальма не раз тепло отзывалась о своем супруге:

Он самый лучший муж на свете. Когда я с ним, то становлюсь той, кто я есть на самом деле. Я не чувствую, что меня кто-то ограничивает.