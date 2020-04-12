 

Переболевший COVID-19 Том Хэнкс провел «домашний вариант» телешоу Saturday Night Live

12.04.2020, 13:09, Разное

Режим социального дистанцирования не помешал известному американскому актёру и режиссёру Тому Хэнксу, выздоровевшему после инфицирования COVID-19, провести «домашний вариант» вечернего музыкально-юмористического телешоу Saturday Night Live. Артист в шутку отметил, что из-за коронавируса ему приходится целыми днями носить спортивные штаны, поэтому он стал похож на «стереотипного родителя».
Недавно продюсеры Saturday Night Live анонсировали выход данной телепередачи в «домашнем формате» в рамках эксперимента. Такой вариант шоу получил название SNL at Home. Первый его выпуск вёл Том Хэнкс. Голливудская звезда пояснил зрителям, что из-за однообразных дней режима самоизоляции он уже отвык застёгивать на костюме пуговицы, и поделился переживаниями окружавших его людей, которые неуютно себя чувствовали рядом с актёром из-за диагностированного у него COVID-19. Артист провёл параллели между собой и персонажем мультипликационного сериала «Американский папаша!», ведь ему также пришлось целыми днями носить спортивные штаны.

О том, что он и жена Рита Уилсон во время пребывания в Австралии подхватили коронавирусную инфекцию, Том Хэнкс заявил месяц назад. Фанаты звезды были шокированы таким известием и не переставали желать своему кумиру скорейшего выздоровления. «Свежий» вид знаменитости во время недавней трансляции «домашней версии» Saturday Night Live позволяет предположить, что самое худшее – уже позади, и 63-летний актёр справился с заболеванием.



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